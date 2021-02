Senado aprueba dejar sin cheque de estímulo a los inmigrantes indocumentados

La semana pasada el Senado aprobó una ley para impedir que los inmigrantes indocumentados reciban cheques de estímulo. Esta medida fue apoyada por el grupo parlamentario republicano en su totalidad, más ocho votos demócratas para hacer válida la legislación, pese a que un amplio sector de los demócratas de opuso a esta medida.

Los senadores republicanos Tom Cotton, por Arkansas, y Todd Young, por Indiana, fueron los legisladores promotores de la ley, la cual prohíbe cualquier apoyo de estímulo que se distribuya a quienes se encuentran en el país sin documentos.

El argumento de los republicanos tiene que ver con que, de acuerdo con ello, los inmigrantes indocumentados no aportan dinero a la recaudación de impuestos para el país, por lo que desde su perspectiva, los apoyos que se otorgan desde el gobierno sólo deben ser para contribuyentes.

Hasta ahora, el gobierno federal ha aprobado dos rondas de controles de estímulo, en la primavera del año pasado y en diciembre. Ninguna ronda ha incluido inmigrantes indocumentados.

El ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, dejó ver que los inmigrantes indocumentados sí pagan impuestos, por lo cual deberían de estar incluidos en los planes de rescate de Biden con los cheques de estímulo.

Undocumented workers pay taxes. They disproportionately work essential jobs. They are part of our American community, and they too are hurting.

Disappointing to see some Democrats go hand-in-hand with the GOP on this. https://t.co/eOgh8wpr7P

— Julián Castro (@JulianCastro) February 5, 2021