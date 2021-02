Condado de Los Ángeles lanzó un programa de préstamos para pequeños negocios que otorgaría entre $50,000 y$3 millones de dólares

El condado de Los Ángeles a través de la Autoridad de Desarrollo (LACDA) ha lanzado un programa de préstamos de bajo interés para los pequeños negocios del condado con diferentes plazos de pago.

A través de los Préstamos de Estabilización de Pequeñas Empresas ciertos empresarios del condado de Los Ángeles podrían recibir entre $50,000 y $3 millones de dólares en préstamos con una tasa de interés fija de 3.25% y sin pagos por un año.

El programa ofrece tres tipos de préstamos que tienen plazos de entre 5 y 20 años de acuerdo a la categoría. Como empresario usted puede obtener un préstamos para comprar una propiedad y construir un local, o un préstamo para comprar maquinarias o equipos para el negocio, o un préstamo de capital.

Are you ready to stabilize your business? Learn how the Small Business Stabilization Loan Program can help at https://t.co/8td4l3iD90. pic.twitter.com/wpGRplvzm7

— LA County Development Authority (@LACDevAuthority) February 3, 2021