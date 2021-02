Tiroteo en clínica de Minnesota deja 5 heridos, sospechoso llevaba explosivos

Una persona fue detenida el martes luego de un tiroteo en una clínica de salud de Minnesota en el que varias personas resultaron lesionadas, según la policía y los funcionarios estatales.

El tiroteo ocurrió en la clínica Allina en Buffalo, una ciudad de unas 15.000 personas aproximadamente a 40 millas al noroeste de Minneapolis.

Al menos cinco personas fueron hospitalizadas con lesiones causadas en el tiroteo y se encontraron explosivos en el lugar, dijeron las autoridades.

Un “incidente de tirador activo” ocurrió en la clínica Allina Health Urgent Care – Buffalo Crossroads en Buffalo, Minnesota, el martes por la mañana, dijeron funcionarios del condado de Wright en un comunicado.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Gregory Paul Ulrich, de 67 años, bien conocido por las autoridades locales.

“Los antecedentes que tenemos como departamento con esta persona hace que sea más probable que este incidente haya sido dirigido contra esta instalación o alguien en esa instalación”, dijo a los periodistas el jefe de policía de Buffalo, Pat Budke.

UPDATE: The suspect in a Buffalo health clinic shooting involving multiple victims has been identified as 67-year-old Gregory Ulrich of Buffalo. | https://t.co/TEXKKXe6OP pic.twitter.com/00niJ668Tu

Con base en la historia previa con Ulrich, las autoridades creen que fue un evento aislado y que el presunto atacante actuó solo. El sospechoso tenía una historia que “abarcaba varios años” e incluía que Ulrich estaba “descontento” con la atención médica que había recibido, dijo Budke.

No hay razón para creer que Ulrich tenga vínculos con el terrorismo interno, dijo el jefe Budke.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo el martes que el tiroteo fue una “depravación indescriptible. Aquellos que han dado un paso al frente y han arriesgado su propia salud por la nuestra. Nuestros socorristas están en camino al lugar para ayudar”, tuiteó Frey el martes. “Hoy, Minneapolis está con nuestros vecinos en Buffalo”.

There is an unspeakable depravity in doing harm to those who work to heal us. Those who have stepped up and risked their own health for ours.

Our first responders are on their way to the scene to help. Today Minneapolis stands with our neighbors in Buffalo.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) February 9, 2021