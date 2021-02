El COVID-19 venció a Paul Hernández, entrenador de boxeo del Este de Los Ángeles

Paul Hernández, un querido entrenador de boxeo en el Este de Los Ángeles, murió el 30 de enero debido al COVID-19, según sus familiares. Tenía 62 años.

Se desconocen detalles de los problemas de salud de Hernández relacionados con el COVID-19.

Él obtuvo notoriedad en 2016 cuando se convirtió en activista para tratar de salvar un gimnasio del barrio donde impartía lecciones de boxeo a menores: el East LA Community Youth Center, el cual había sido vendido a una escuela chárter.

