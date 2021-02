El vórtice polar volverá a traer temperaturas gélidas a Estados Unidos

El vórtice polar ha estado sentado y girando a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá durante varios días, con temperaturas tan bajas como 43 grados F bajo cero en el norte de Minnesota.

Ahora, hay indicios de que el vórtice polar está a punto de surgir hacia el sur, trayendo aire frío con temperaturas récord desde los confines de Alaska y el norte de Canadá. Para el fin de semana, se pronostica que las temperaturas en Kansas City y St. Louis estarán por debajo de lo normal en Fairbanks, Alaska, reportó CBS News.

Antes de esta explosión ártica, habrá una serie de tormentas invernales a lo largo de la zona de colisión de aire frío y cálido, que traerán hielo de Texas a Tennessee y nieve significativa a Washington, D.C.

Winter weather hazards are the big story across the U.S. as large numbers of the population will see significant concerns for snow, ice and extreme cold temperatures the next few days. Being prepared, and staying safe are important! For more, please visit: https://t.co/nvInkUkVEX pic.twitter.com/P9E7QRvXRU

El vórtice polar es un área en expansión de baja presión fría en los niveles superiores que típicamente se mantiene en el Ártico.

Pero de vez en cuando, el patrón normal de invierno se interrumpe, dividiendo el vórtice polar y enviando piezas volando en diferentes direcciones. Una de esas piezas se encuentra ahora al norte de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

When this bowling ball of bitter cold air leaves Manitoba and heads SE, the door will open once or twice for a high-end winter storm somewhere along the East Coast.

Pushing Arctic air towards the Gulf Stream loads the powder keg, but there's no guarantee it will blow just right. pic.twitter.com/Kq3ohWQva0

