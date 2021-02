Joaquín Castro en el juicio político a Trump: el asalto al Capitolio se preparó durante meses

WASHINGTON – El congresista demócrata Joaquín Castro, el único de origen hispano en el grupo de “fiscales” del juicio político contra el expresidente Donald Trump, aseguró este miércoles que el ataque contra el Capitolio en Washington “no ocurrió por accidente” y acusó al líder republicano de fraguarlo “durante meses”.

En la segunda jornada del “impeachment” contra Donald Trump, como se llama en inglés al juicio, Joaquín Castro se concentró durante cerca de 18 minutos en analizar los mensajes que el exgobernante publicó en los meses previos y tras la elección de noviembre pasado en su cuenta de Twitter -que esa red social decidió cerrar- y varias de sus entrevistas, en las que el entonces inquilino de la Casa Blanca no dejó claro si estaba dispuesto a entregar el poder.

Joaquín Castro dijo durante su intervención: “Hay un dicho que dice que una mentira puede viajar por la mitad del mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse en sus zapatos … y eso es especialmente cierto cuando esa mentira la dice la persona más poderosa del mundo”.

Rep. Joaquin Castro: "There's a saying that a lie can travel halfway around the world before the truth has chance to put on its shoes…and that's especially true when that lie is told by the most powerful person on earth." https://t.co/pJy5JaDq1D #impeachmenttrial pic.twitter.com/VNcby4aGAm

— ABC News Politics (@ABCPolitics) February 10, 2021