Lupita Castro denuncia a Vicente Fernández: “Abusó sexualmente de mí”

Luego de que diera a conocer a través de las redes sociales porque, supuestamente, había sido acosada por Vicente Fernández, la cantante Lupita Castro estuvo de invitada al show ‘Chisme en Vivo’ de Estrella TV que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani para hacer una confesión mucho más delicada y grave.

“Abusó sexualmente de mí…”, disparó entre lágrimas Castro hablando de Vicente Fernández, ante la sorpresa de Beristain y Ceriani que parecían que no estaban preparados para recibir dicha confesión.

Lupita aseguró que esta declaración se la dio a otros shows como ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, por ejemplo, pero que nadie se atrevió a dar su testimonio y que incluso le cancelaron participaciones.

Aunque pasaron 40 años de esta supuesta violación, Castro dijo que a raíz del COVID-19 pensó que no quería irse de este mundo sin contar su verdad, y que está escribiendo un libro en donde relata todo lo sucedido con Don Chente.

“Abusó sexualmente de mí… Es cierto, no me atrevería ni por Dios, ni porque no soy esa persona… Era menor de edad y era virgen… Me conoció en la posada de ‘Siempre en Domingo’, me sacó de la fila, le agarró del brazo”, relata Castro a Ceriani y Beristain.

Dice que desde el momento que la vio, le ofreció trabajo y que, como era menor de edad, sus padres aceptaron pero bajo ciertas condiciones como que siempre la acompañara un mayor de parte de ellos, ya sea la hermana de Castro u otra persona.

“Fueron 2 años, él se comportó muy amable, lo queríamos toda la familia… La ovejita se convirtió en lobo un día…”, siguió relatando.

El supuesto abuso sexual dijo que fue en San Luis, Potosí, México. Que don Chente la habría invitado a cenar, le habría dado una bebida que la dejó mareada, y la habría violado en un sillón pese a que ella aseguró que le dijo varias veces que “no”.

“Yo le dije ‘no, no, no’ e igual lo hizo… Es muy fuerte y lo he llevado por muchos años, ya no puedo más, yo no estoy mintiendo, él lo sabe y gracias a Dios y este aparatito (el celular) estoy aquí… A pesar de que estamos muy adelantados, en México, no se denuncia esto”, siguió diciendo castro a ‘Chisme en Vivo’.

La cantante dijo que después de ese supuesto episodio, ya no quiso trabajar más con él, y que incluso Vicente Fernández le habría ofrecido casa, auto y todo lo que quisiera, pero que ella estaba aun en shock y solo pensaba en que sus padres no se enteraran. Que a su madre se lo contó recién hace dos semanas.

“¿Por qué Vicente si has podido agarrar a cualquier otra mujer?, ¿por qué yo?, ¿por qué fui tu presa?…. Porque estaba inocente, porque no sabía defenderme, Vicente contéstame, porque me estoy volviendo loca, no fue mi culpa, fueron muchos años culpándome”.

El show de Estrella TV aseguró que hoy la tendrán de nuevo dando más detalles, e invitó a Vicente Fernández y su equipo a que se defiendan o den su versión de la historia.

Nosotros intentamos comunicarnos con el equipo de Vicente Fernández para tener una reacción al respecto pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA: