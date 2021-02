Cantante denuncia que sufrió acoso de Vicente Fernández y “algo más grave que eso”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de ser acusado de tocar indebidamente a sus fanáticas, Vicente Fernández acumula un nuevo escándalo a su carrera con la denuncia de la cantante Lupita Castro.

“El Charro de Huentitán” sigue en el ojo del huracán, ya que nuevamente es señalado de acosar sexualmente a una mujer. La denuncia fue dada a conocer por medio de una serie de videos publicados en TikTok, con los que la cantante mexicana dijo haber sufrido de acoso, pero también de algo más grave que eso.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más, más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro, soy cantante”

A través de un segundo video, Lupita aseguró que con sus denuncias no pretende tomar ventaja por las recientes acusaciones que enfrentó el intérprete de “Estos Celos” y que ya había intentado dar a conocer su caso en Estados Unidos, sin embargo, sus declaraciones nunca salieron a la luz debido a la influencia de “Don Chente”.

“No me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora, sino que hace ocho meses yo empecé a escribir mi libro y a consecuencia de esto una televisora de Estados Unidos de habla hispana me hizo una entrevista y me dijeron que le avisarían a él sobre lo que yo estaba diciendo y qué pasó con esa entrevista, nada“, explicó en la serie de grabaciones que han sido reproducidas más de medio millón de veces en dicha red social.

Aunque por el momento no reveló más detalles, pidió no ser cuestionada por haber callado durante tantos años y dijo estar dispuesta a contar toda la verdad: “Así que por eso estoy aquí, yo quiero decir mi verdad. Lo importante no es por qué calle tanto tiempo, lo más importante es por qué lo hizo“.

Antes de finalizar advirtió que no seguirá callando más, por lo que pronto saldrán a la luz los actos que cometió el padre de Alejando Fernández.

“He sufrido mucho, muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar. Yo también tengo el poder de dios, de la palabra y el poder de este apartito. Gracias amigos nos vemos pronto“, sentenció.