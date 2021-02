Manuel Neuer confesó que tiene malos recuerdos de Gignac, quien ya le anotó gol

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

André-Pierre Gignac ya sabe lo que es anotarle a Manuel Neuer, quien aún tiene malos recuerdos del francés, pero eso no le preocupa esta vez, ya que las circunstancias son distintas y confía en que su equipo podrá contener al delantero de Tigres.

En la conferencia de prensa previa al duelo que definirá el título el próximo jueves, el arquero del Bayern Múnich resaltó que esta vez se medirán contra Gignac y el club al que pertenece, no contra la Selección de Francia, como lo hicieron en el 2015, cuando el atacante felino le marcó un golazo de cabeza en el 2-0 a favor de los galos.

“Tenemos malos recuerdos de Gignac, pero bueno, ahora jugamos con el club, no en la Selección. Gignac está en Tigres, pero no es el único jugador, la clave será el rendimiento colectivo y trataremos de alejar a Gignac del área penal y no darle oportunidad de gol”, comentó Neuer en la conferencia.

En cuanto a lo colectivo, el cancerbero reveló cuál podría ser la clave para derrotar al equipo mexicano: “Los mexicanos son fuertes en los extremos y sus carrileros llegan muy seguido a línea de fondo. Eso y alejar a Gignac del área será clave. Los presionaremos”, aseguró.

Finalmente, se mostró ansioso por obtener el título mundial: “Todos en el equipo están muy motivados, llevaremos al campo nuestras habilidad. Poner presión en el área, manejar bien el balón. Queremos llevarnos el trofeo“, concluyó.