10 preguntas que te ayudarán a saber el color de tu aura y su significado

Existen técnicas que te ayudan a saber cuál es el color de tu aura, una de ellas es a través de un cuestionario de 10 preguntas. De acuerdo con especialistas metafísicos, los tonos de tu campo energético son causados por vibraciones y solo son visibles para una minoría de personas.

Sin embargo, el ojo humano puede ser entrenado para verlos. Según el escritor Gerald Heard, en su libro de 1939 ‘Pain, Sex and Time’, son 7 los principales colores del aura: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Si eres alguien que nunca ha intentado ver el aura, debes intentarlo de una manera sencilla. Coloca a una persona (o tú mismo) frente a un fondo blanco y concéntrate en la cara durante al menos 60 segundos. No apartes los ojos y trata de bordear el contorno de la cabeza, los brazos y hombros. Si logras presenciar algunas áreas más brillantes, estás en presencia del aura.

No es sencillo ver el color del aura, de hecho, los expertos dicen que es más fácil sentirla pues emana una energía electromagnética que puede ser captada por nuestras manos si las colocamos en la parte superior de la cabeza de una persona y las mueves lentamente alrededor de todo el cuerpo.

La mayoría de las personas no son capaces de ver el aura hasta que logran entrenar a su ojo para presenciarla. Mientras tanto, puedes identificar su tono a través de un cuestionario de 10 preguntas, según el sitio Everyday Heath. Debes elegir solo una opción y la que más te describe, la letra que domine es la que te ayudará a saber el color de tu aura.

1. ¿Qué opción describe mejor tu personalidad?

a) Enérgico y contundente

b) Reflexivo y considerado

c) Saludable y amigable

d) Persona sociable

e) Cariñoso y servicial

f) Espiritual y humilde

g) Tierna y comprensiva

2. Qué oración se ajusta más a ti

a) Me enfado con facilidad

b) Me gustan las actividades físicas

c) No me gustan las reglas

d) Me comunico con facilidad

e) Me encanta ayudar a los demás

f) Sueño despierto

g) Disfruto aprendiendo cosas nuevas

3. Cómo te describes a ti mismo

a) Un solitario

b) Tomador de riesgos

c) Espontáneo

d) un amante de la naturaleza

e) Un buen oyente

f) Un visionario

g) Extremadamente sensible

4. En general, eres:

a) Realista

b) Confiado

c) Optimista

d) Saliente

e) Intuitivo

f) Curioso

g) Idealista

5. La gente dice que eres:

a) Bien fundamentado

b) Valiente

c) Creativo

d) Centrado en el amor

e) Altamente espiritual

f) Imaginativo

g) Independiente

6. ¿Cuál de las siguientes cosas es tu favorita?

a) Flores

b) Chocolate

c) Zapatos

d) Anillos, Pendientes

e) Mobiliario para el hogar

f) Maquillaje

g) Cena a la luz de las velas

7. Piensas en ti mismo como:

a) Tenaz

b) Fuertemente motivado

c) Centrado en un plan de acción

d) Persona de carácter benévolo

e) Una persona con instintos bien desarrollados

f) Un individuo modesto

g) Una persona que recuerda sus sueños

8. ¿Cuál es tu dolencia más común?

a) Nervioso, ansiedad

b) Dolores corporales por sobreesfuerzo

c) Estómago

d) Falta de aliento

e) Dolor de garganta

f) Ojos llorosos o secos

g) Dolor de cabeza

9. Cómo eres en tu trabajo

a) Trabajas duro como un jugador de equipo

b) Prefieres un desafío

c) Te gusta trabajar con las manos

d) Esforzarse por completar las tareas sin problemas

e) Siéntete culpable si tienes que decir “no”

f) Siente que tu apariencia tiene prioridad

g) Con frecuencia terminan en una posición de liderazgo

10. Qué oración de describe mejor en general

a) A veces soy directo, pero solo porque deseo ser honesto.

b) Me encanta la aventura y las actividades emocionantes, incluso si son un poco peligrosas.

c) Actividades como bailar y hacer ejercicio pueden ser divertidas. De hecho, son mis favoritas.

d) Soy una persona organizada a la que le encanta que le estimulen intelectualmente.

e) Las posesiones materiales no son mi prioridad.

f) A veces me siento como un pez fuera del agua, especialmente en un grupo grande.

g) El medio ambiente es una de mis principales preocupaciones.

Resultados

Quienes obtuvieron una mayoría ‘A su aura es predominantemente roja.

Quienes obtuvieron una mayoría ‘B’ su aura es predominantemente naranja.

Quienes obtuvieron una mayoría ‘C’ su aura es predominantemente amarilla.

Quienes obtuvieron una mayoría ‘D’ su aura es predominantemente verde.

Quienes obtuvieron una mayoría ‘E’ su aura es predominantemente azul.

Quienes obtuvieron una mayoría ‘F’ su aura es predominantemente índigo.

Quienes obtuvieron una mayoría ‘G’ su aura es predominantemente violeta.

Significado de los colores

Rojo: Carácter fuerte, directo, enérgico, trabajador, activo, competitivo, impulsivo y realista.

Naranja: Valiente, aventurero, reflexivo, seguro de sí mismo, orientado a los detalles y en ocasiones le falta autodisciplina.

Amarillo: Amistoso, relajado, optimista, evita conflictos y un poco tímido.

Verde: Social, ama a las personas, animales y la naturaleza, buen comunicador, ingenioso, cariñoso e impaciente.

Azul: Servicial, espiritual, intuitivo, comprensivo, pacificador y firme.

Índigo: Imaginativo, soñador, curioso, profundo, gentil, modesto y a veces falto de autoestima.

Violeta: Idealista, sensible, buscador de la verdad, independiente, intelectual, extrovertido y autoritario.

