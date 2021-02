Cinco muertos en un masivo accidente cerca de Dallas involucrando casi 100 vehículos

TEXAS – La Policía informó que por lo menos cinco personas murieron en un masivo accidente involucrando entre 75 y 100 vehículos en una carretera que se vio afectada por las condiciones del clima este jueves por la mañana al Norte de Texas.

El incidente ocurrió en una carretera interestatal cerca de la zona de Fort Worth – Dallas y hasta el mediodía del jueves no se sabía con exactitud la cantidad exacta de las personas heridas.

La carretera estaba sumergida en varios sectores con lluvia gélida a eso de las 6:30 a.m. cuando se reportaron los primeros choques.

5 now dead, 30 taken to hospital after that 70-vehicle I-35 pileup in Fort Worth, #TX . FWPD officer Daniel Segura calls the accident ‘massive,’ says agencies were still on the scene as of 10:30 a.m. #txwx #travel |⁦ @NewsNationNow ⁩👇 https://t.co/C8CXPqlku8

Varias personas quedaron atrapadas en camiones de 18 ruedas y otro tipo de vehículos.

Las autoridades de Fort Worth confirmaron que se registraron por lo menos cinco fatalidades y que todavía estaban buscando posibles víctimas.

Más de 30 personas fueron hospitalizadas tras las colisiones que fueron captadas en video.

Policías de Fort Worth reportaron haber escuchado conductores gritando desde sus vehículos mientras que equipos de rescate se dirigían a ayudarlos.

En el área de Austin, a unas 100 millas al sur del accidente, autoridades reportaron otro accidente involucrando una docena de vehículos en una carretera afectada también por las adversas condiciones climatológicas. Se reportó la lesión de una persona.

Police say five people were killed in a massive crash involving 75 to 100 vehicles on an icy Texas interstate. Fort Worth police say the number of injured is still unknown as they are still at work at the accident scene. https://t.co/fSKYCrjHoL @AP

