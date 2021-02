The Mandalorian: ¿Quién es Gina Carano, la actriz que fue despedida tras sus polémicas declaraciones?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Gina Carano fue una de las grandes protagonistas de la serie The Mandalorian y con su papel de “Cara Dune” se ganó miles de fans por todo el mundo. Sin embargo una serie de polémicas hicieron que fuera despedida de la serie lo que ha conmocionado a los usuarios de las redes sociales. Y si no conoces el trabajo de Carano más allá de la serie de Disney+, aquí te contamos de su carrera y te explicamos el escándalo que le costó su papel.

La originaria de Texas no siempre quiso ser actriz; se graduó de psicología y se desenvolvió en el mundo deportivo, fue entrenadora de equipos de baloncesto femenil infantil y más tarde inició una carrera en las artes marciales mixtas. En esta etapa de su vida ganó premios en competencias, sin saberlo, esto la acercaría a las cámaras pues con su preparación era un gran complemento para las peleas de acción en la pantalla: “Lo curioso de este trabajo es que siento la misma adrenalina en las escenas y en las peleas de la vida real“, dijo a una entrevista a CineMovie en el 2012, “me gusta porque no tengo que preocuparme por dañar a alguien o estar cuidando que no me dañen; no se trata de qué ego es más grande sino de que ambos (en la pelea ficticia) estamos creando algo”.

En el año 2005 protagonizó la película Ring Girls que cuenta la historia de unas estadounidenses que luchan contra las mejores exponente de Muay Thai, posteriormente apareció en un reality show sobre el mismo tema. Su forma de ser y su preparación deportiva la fueron llevando a ganar más trabajos de acción y así es como poco a poco logró combinar sus dos grandes talentos. Participó en Haywire (2012), In the Blood (2014), en la versión femenina de The Expendables (2012) y en Rápido y Furioso 6 (2013).

Luego de participar en algunas series más, en el 2018 se anunció que se sumaría al elenco de The Mandalorian producción de Lucasfilm. Al principio corrió el rumor de que sería una versión femenina de un wookiee pero posteriormente se presentó su personaje. Gina además es de ascendencia italiana, inglesa, escocesa, alemana, holandesa y mohawk.

¿Por qué despidieron a Gina Carano de The Mandalorian?

En agosto del año 2020 la actriz fue criticada en Twitter por no apoyar al movimiento Black Live Matter y su respuesta a esto fue llamar “cobardes y abusadores” a quienes la atacaban, además le dio like a diferentes publicaciones que se mofaban del movimiento. Este fue uno de sus primeros escándalos en las redes.

Poco después fue acusada de transfobia debido a que en su descripción de Twitter compartió la frase “beep/bop/boop” que hacía referencia a los pronombres que colocan las personas en sus descripciones para hacer saber a sus seguidores cómo se identifican (they/them/their para las personas de género neutral por ejemplo). Carano borró la descripción poco después y aseguró que su compañero Pedro Pascal la había ayudado a entender el significado detrás de los pronombres preferidos.

Detrás de esta polémica le siguieron unas cuantas más; se declaró seguidora de Donald Trump y habló sobre el “fraude electoral” de las elecciones del 2020, posteriormente publicó información falsa acerca de las mascarillas y se pronunció en contra de su uso. El hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano) rápidamente se hizo tendencia a inicios de año y volvió a tomar fuerza en febrero, cuando la actriz compartió una publicación en Instagram en donde comparaba la intolerancia política con el trato de judíos en la Alemania nazi.

Esta última declaración llevó a Lucasfilm a comunicar que la actriz ya no era parte de su familia. “Gina Carano no es más una empleada de Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro”, dicta el comunicado de la firma.

Ahora en redes las opiniones están divididas, mientras unos apoyan la decisión otros se pusieron del lado de la actriz. Habrá que esperar a ver cuáles decisiones se tomarán alrededor de la popular serie de la saga de Star Wars.

