Raúl Jiménez volvió a tocar el balón en un entrenamiento e ilusionó con su regreso

Hace unos días el DT del Wolverhampton adelantó que Raúl Jiménez está “progresando muy bien” y que aumentaría la intensidad de sus entrenamientos. Pues bien, el delantero ya le dio la razón, porque compartió en sus redes sociales una foto donde toca el balón por primera vez desde la cirugía en la cabeza a la que fue sometido en noviembre pasado.

“Un paso más en mi recuperación, trabajando fuerte y dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, publicó el Lobo de Tepeji en su cuenta oficial de Twitter, donde subió la foto de la práctica.

Un paso más en mi recuperación, trabajando fuerte y dando lo mejor de mi como siempre lo he hecho.

One more step in my recovery, working hard and giving all my best as I always do it. 💪🏼👍🏼🐺🔜 pic.twitter.com/XpAakvmBWW

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) February 11, 2021