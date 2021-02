Conductor millonario de “The Bachelor” se hace a un lado tras defender racismo de una concursante

Chris Harrison, el conductor del popular programa “The Bachelor”, anunció este sábado que da ” un paso al costado” ante la controversia que emergió esta semana por haber defendido a una concursante que tiene un pasado con expresiones racistas.

La polémica surgió en la temporada de Matt James, el primer afroamericano en ser “The Bachelor”. La temporada no se lleva a cabo en la mansión de Malibu debido a la pandemia.

Harrison publicó un mensaje en Instagram en el que pidió disculpas a la comunidad afroamericana y otras comunidades de color y se dijo arrepentido. “Al excusar racismo histórico, lo defendí”, escribió Harrison.

“Estoy avergonzado de lo mal informado que estaba. Me equivoqué”.

La polémica comenzó al descubrirse que una concursante de esta temporada de “The Bachelor” llamada Rachael Kirkconnell, quien es blanca, tiene en su pasado una serie de comentarios o “posts” racistas en redes sociales. Esas revelaciones incluyen fotos con la bandera confederada y bullying a una chica porque salía con hombres afroamericanos.

Harrison, en una conversación con una corresponsal del programa “Extra” de nombre Rachel Lindsay, -quien es afroamericana y que fue parte del show en una temporada reciente-, desestimó las críticas para Kirkconnell con una tenaz defensa que decepcionó a los fans del súper popular programa.

We can leave grace and space for learning while still demanding accountability. I feel like @chrisbharrison expresses more empathy for people who romanticize the confederacy than people who are harmed by white supremacy in this clip. So disappointing. https://t.co/Lw2BabkLpb

— Emma Gray (@emmaladyrose) February 10, 2021