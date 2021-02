Biden publica una romántica foto con la primera dama, Jill Biden, como felicitación de San Valentín

El presidente Joe Biden publicó en la tarde de este domingo 14 de febrero una fotografía con su esposa y primera dama, Jill Biden, para felicitarla por San Valentín.

“El amor de mi vida y la vida de mi amor“, tuiteó el presidente junto a una imagen del día de su investidura como presidente.

The love of my life and the life of my love. Happy Valentine’s Day, Jilly. pic.twitter.com/LjLLIjvP1C

— President Biden (@POTUS) February 14, 2021