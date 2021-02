Discriminan a latinos en directivas de corporaciones: solo ocupan 2.2% de los asientos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Casi el 40% de la población de California es latina, pero por increíble que parezca solo el 2.2% de los asientos en las juntas directivas de las compañías públicas son ocupados por latinos; y algunas de las más grandes corporaciones como Facebook, Netflix y Paypal tienen cero latinos y latinas en sus salas de consejo.

“En todo el país, somos el 20% de la población, y solo tenemos el 2% de los asientos en las directivas”, dijo en entrevista con La Opinión, Esther Aguilera, directora de la Asociación de Directores Corporativos Latinos (Latino Corporate Directors Association-LCDA).

Aguilera mencionó que incluso empresas dirigidas a los latinos como El Pollo Loco, Chipotle, Del Taco y Molina Health Care no tienen un latino en sus directivas. “Todos sus consumidores son latinos, pero no merecemos tener un latino o latina en sus consejos”

A través del Proyecto Voces Latinas para la Equidad en las Juntas Directivas, que es parte de la LCDA, se creó una herramienta para monitorear los nombramientos de latinos en las mesas directivas de las corporaciones y reportar el porcentaje de los asientos ocupados por integrantes de la comunidad latina.

“En California estamos muy atrás. Son muchas las compañías sin representación latina en sus consejos directivos. Así tenemos a Twitter, eBay, McAfee, Dropbox, RingCentral, Roku, Yelp, Snapchat, DoorDash, Oracle, Disco, Lyft; y la lista nos muestra más de 150 empresas sin latinos o latinas en sus juntas”, expuso Aguilera.

En cinco años, los latinos van a constituir el 20% de la fuerza laboral estadounidense, y el 30% para 2050. Además de que gastan $2.6 trillones anualmente. “Una cifra mucho más alta en California”.

Aguilera mencionó que si la población latina en EE.UU. fuera un país, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto sería el tercero más grande entre todas las economías globales.

De hecho, de 2017 a 2018, los estudios encontraron que de no ser por el fuerte crecimiento del mercado de los latinos en el país, la economía hubiera experimentado una contracción.

Lo más impactante es que estas empresas tecnológicas dependen del consumidor latino y su bienestar financiero está basado en el crecimiento generado por los trabajadores y empresarios latinos.

El nombramiento de la expresidenta de La Opinión, Mónica Lozano como miembro de la directiva de Apple trajo una luz de esperanza para los latinos. Hace cinco años, HP designó a Aída Álvarez, pero estos ejemplos positivos son pocos y distantes en el mundo de la tecnología.

Cuáles son las razones de que no se designen latinos a las juntas directivas de las corporaciones?

Aguilera dice que tiene que ver con el mito incorrecto de que no hay latinos capacitados para esas posiciones. “Nos ven solo como trabajadores, pero es nuestro trabajo demostrarles que contamos con mucha gente capaz para estar en las juntas directivas”.

Otro problema, indicó, es que el método más común de selección es escoger a los nuevos miembros del consejo a través de otros directivos. “Ellos ponen los requisitos y nos excluyen”.

Pero además hizo ver que un factor de mucho peso que no ayuda, es que las corporaciones no reportan la raza y demografía, y esa información no es pública.

“Estamos impulsando una ley, la H.R. 5084, en el Congreso para obligar a las empresas a transparentar esa información y aumentar la diversidad étnica”.

¿Qué se está haciendo para aumentar la participación latina en las directivas?

“Lo primero fue formar una coalición con directores latinos para investigar cuántos latinos hay en las salas de consejo y hacerla pública. Lo que buscamos es crear conciencia sobre la necesidad de aumentar los números; y en California, donde estamos muy atrás, hemos logrado aprobar dos leyes, una para tener más mujeres, y otra para que haya más mujeres de las minorías”.

La SB 826 que exige un mínimo de mujeres en las directivas logró que en 2018, las compañías públicas agregaran 176 mujeres, y 346 en 2019. La AB 979 firmada por el gobernador Gavin Newsom exige a las corporaciones incluir directivos de las comunidades subrepresentadas para el 31 de diciembre de 2021. Esto significa nombrar más latinos, afroamericanos, nativos, asiático-americanos y miembros de la comunidad LGBT.

“Si no tenemos voces en esas mesas directivas, somos invisibles. Las compañías deben entender que la diversidad es buena para sus negocios y los hace más fuertes”, destacó Aguilera.

Añadió que hay estudios que demuestran que a mayor diversidad, se toman mejores decisiones en las mesas directivas. “Somos consumidores y empleados, y el grupo más grande en California y en el país. ¡Merecemos un lugar!”.

Roger Salazar, presidente de la compañía Alza Strategies, enfatizó que no es excusa eso de que no encuentran gente calificada. “El talento existe”. Aguilera agregó que hay más de 250 latinos y latinas muy capacitados para ser directivos en las corporaciones.

NASDAQ lanzó en enero una propuesta para hacer más diversas sus compañías e incluir por lo menos un director que sea mujer, y al menos otro más que sea afroamericano, hispano, asiático, nativoamericano, nativo de Alaska, hawaiano, o de las Islas del Pacífico, LGBTQ o de dos o más razas.

Cuando Latinos Voices for Boardroom Equity (Proyecto Voces Latinas para la Equidad en las Juntas Directivas) lanzó su herramienta de monitoreo y evaluación de la diversidad latina en las directivas, la senadora María Elena Durazo dijo que es vergonzoso que solo el 2.2% de los asientos de las compañías públicas en California estén ocupadas por latinos y latinas.

Hasta marzo del año pasado, los hispano-americanos eran el grupo que más tendía a contar con una suscripción de Netflix entre todas las razas, 63% comparado con el 51% de los blancos. Pero a pesar de esa base grande de consumidores latinos, no hay latinos en su mesa directiva.

Facebook es la red social favorita de los latinos, pero en la junta directiva de esta corporación no hay un solo latino. Y no se diga de Paypal, la cual no cuenta con representación latina en sus juntas de directores de sus 571 corporaciones en California. Y eso que hay 800,000 negocios latinos en el estado y su poder de compra es de $320 mil millones.