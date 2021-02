Vincent Jackson, exjugador de Chargers y Buccaneers fue encontrado sin vida en una habitación de hotel

Vincent Jackson, receptor abierto con 12 años de trayectoria en la NFL fue hallado muerto en la habitación de un hotel de la ciudad de Brandon, Florida. Tenía 38 años de edad y las autoridades están investigando aún la causa de muerte. Su última temporada como profesional fue en 2016.

Former Chargers and Buccaneers WR Vincent Jackson has died at age 38.

La oficina del médico forense local del condado de Hillsborough no confirmó aún la causa del fallecimiento, pero un comunicado señala que el cuerpo de Jackson no mostraba “signos de trauma”.

Jackson, quien era residente del sur de Tampa, se registró en el hotel el 11 de enero y se había alojado en una habitación desde esa fecha. El 10 de febrero, la oficina del Sheriff habló con los miembros de la familia de Jackson que llamaron para informar que estaba desaparecido.

Se presentó un informe formal el 11 de febrero. Al día siguiente, 12 de febrero, localizaron a Jackson en el Homewood Suites y hablaron con él. Después de evaluar el bienestar de Jackson, se canceló el caso por persona desaparecida.

HAPPENING NOW: #teamHCSO is investigating the death of former Tampa Bay Buccaneers player Vincent Jackson. Jackson, 38, was found deceased on Monday, February 15, 2021, at the Homewood Suites in Brandon. pic.twitter.com/OZ8QwKakLw

— HCSO (@HCSOSheriff) February 15, 2021