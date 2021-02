Condutor se estrella contra un restaurante al aire libre de Santa Mónica y manda a un comensal al hospital

El pasado viernes una joven que conducía bajo la influencia de sustancias, se estrelló contra el área en la que estaban las mesas al aire libre de un popular restaurante en Santa Mónica, California hiriendo a un comensal y causando pánico en otros.

De acuerdo con la Policía, Piper Pollard de 21 años se estrelló cerca de las 8 de la noche contra la barrera de concreto que protegía las mesas del restaurante Urth Cafffe de la calle Main de Santa Mónica cuando conducía bajo la influencia de sustancias.

