California inauguró este martes dos centros de vacunación masiva en sociedad con FEMA

Este martes dos centros de vacunación masiva inician operaciones en California gracias a una sociedad entre el estado y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), elevando la disponibilidad de vacunas en la región.

De acuerdo a información difundida por el gobernador Gavin Newsom, el estadio de los Atléticos de Oakland en el área de la bahía, inició este martes sus operaciones como un nuevo centro de vacunación masiva, pero este no sería el único centro operado con el gobierno federal, ya que este martes también iniciaba un segundo centro con apoyo federal en el sur del estado en el área de Los Ángeles.

El nuevo centro del área de Los Ángeles está ubicado las instalaciones de la Universidad del Estado de California y podría suministrar hasta 6,000 dosis diarias.

Another hopeful day in CA.

2 new mass vaccination sites are now officially OPEN thanks to our partnership with @FEMA.

These sites will operate seven days a week, vaccinating thousands a day.

Sites are by appointment only. Visit https://t.co/YSXcuasqGl. pic.twitter.com/vYwgkSvBFc

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) February 16, 2021