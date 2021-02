La ex del futbolista Riyad Mahrez afirma haber sido multada por su atractivo tras ir a una fiesta en plena pandemia

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Rita Johal, la exesposa del futbolista del Manchester City Riyad Mahrez, se encontraba entre la decena de personas que fueron multadas el pasado viernes después de que la policía interrumpiera una fiesta ilegal en una vivienda de Londres.

Actualmente las restricciones en todo Reino Unido prohíben las reuniones entre amigos y familiares que no convivan bajo un mismo techo, pero o bien Rita no estaba al tanto de esta normativa o la consideraba innecesaria, porque no tuvo ningún reparo en grabar a los agentes y reprocharles su actitud mientras ellos pedían a todos los presentes que se identificaran.

En los vídeos que compartió en sus Stories de Instagram se la puede escuchar preguntándoles si no les gustan las fiestas y aconsejándoles que no se “deprimieran” porque todo el mundo debe mantener el ánimo alto. Se cree que tanto Rita como el resto de los asistentes a la celebración recibieron una sanción de al menos 200 libras, alrededor de 280 dólares.

Curiosamente, ella acompañó dichas publicaciones del título “Fine for being too hot”, que se traduciría al español como “multada por ser demasiado guapa”, dando a entender que había recibido un trato discriminatorio por su atractivo físico.

Pese a las críticas que le han llovido por su actitud en el marco de una pandemia mundial, defendió sus acciones en unas declaraciones al tabloide The Sun en las que insiste en que solo se está intentando ensuciar su imagen.

“Por Dios santo, ni siquiera había tanta gente, éramos unas cinco personas”, ha añadido, para denunciar que las autoridades se comportaron de forma demasiado estricta.

Rita se separó de Mahrez, con quien tiene dos hijos en común, en 2019 y actualmente reside en una mansión valorada en 2 millones de libras en Buckinghamshire.