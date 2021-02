Mujer hispana le lleva serenata con mariachis a su esposo internado en el hospital por coronavirus

El pasado lunes un mujer hispana del sur de California llevó una emotiva serenata al hospital en el que se encuentra internado su esposo tras sufrir complicaciones del coronavirus y estar actualmente conectado a un ventilador.

La mujer, Patty Trejo llevó a un trío de mariachi a las instalaciones del St. Jude Medical Center en Fullerton para serenatear a su esposo Joseph Trejo desde el estacionamiento del lugar cerca de la ventana de la habitación del hombre.

A worried wife brings a mariachi band to serenade her husband outside of his window. He is on a ventilator with #Covid at St. Jude Medical Center #Fullerton @cbsla #cbsla @providence pic.twitter.com/u89eKweewq

— michele gile (@CBSmichelegile) February 15, 2021