En El Paso no tienen problemas con los apagones; menos de 3,000 usuarios fueron afectados durante la tormenta

TEXAS – Millones de texanos siguen batallando con los apagones masivos causados por la tormenta invernal que azotó a todo el estado, pero en El Paso los apagones no han causado mayores problemas.

El Paso no es parte de la red de la compañía ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), que se encarga de monitorear el sistema de suministro eléctrico de Texas.

El Paso Electric, una compañía que monitorea el sistema de electricidad desde Hatch a Van Horn, dijo que la zona de El Paso es parte de la red eléctrica Western International.

ERCOT dijo que los apagones implementados por ellos podrían continuar hasta que termine la emergencia actual por el clima adverso.

“Aquí en la región de El Paso, en el territorio de servicio, estamos muy orgullosos y felices con nuestros trabajadores y se puede ver el impacto de sus labores”, dijo Eddie Gutiérrez, vicepresidente de comunicaciones de El Paso Electric.

Según El Paso Electric, alrededor de 3,000 de sus usuarios tuvieron apagones durante la tormenta invernal este domingo, pero solamente duraron cinco minutos o menos.

Hasta el lunes, según El Paso Electric, solamente 12 usuarios fueron impactados.

La compañía también señaló que el mantenimiento de su equipo es crucial para que sus generadores puedan operar en extremas condiciones.

Alrededor de Texas, la demanda por electricidad es alta y esa es la principal razón que el estado se encuentra en problemas.

El Paso did NOT lose power like most of Texas because we’re on a different grid than the rest of the state. Electric company also says it made improvements to infrastructure to prepare for extreme cold. pic.twitter.com/Ol5LfJb7Fi

— Angela Kocherga (@AngelaKBorder) February 16, 2021