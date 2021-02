La Juventus de Cristiano Ronaldo cae contra el Porto del “Tecatito” Corona en Champions, pero nada está definido

Esta tarde se vivió un duelo muy parejo en el Estadio do Dragão, donde el Porto derrotó a la Juventus por 2-1 en el primero de dos compromisos que definirán al equipo que clasificará a los cuartos de final de la Champions League.

El partido tuvo un gol “de vestidor”, ya que apenas al segundo 61 de juego, es decir, al inicio del minuto 2, Mehdi Taremi aprovechó un grave error de la defensiva bianconeri y abrió el marcador para los portugueses, probablemente cambiando por completo la táctica de los italianos, ya que a partir de ahí, el Porto apostó por el contragolpe.

61 SECONDS INTO THE KNOCKOUT STAGE 😳 pic.twitter.com/SVA2xNF5Mf

A pesar de que la Juventus intentaba llegar a la meta rival, la falta de ideas y de espacios les impidió generar peligro real, en el arco contrario.

Al arranque de la segunda mitad, la historia del primer tiempo se repitió, ya que los Dragones volvieron a sorprender al rival con un gol tempranero. Esta vez al segundo 20 tras la reanudación, por conducto de Moussa Marega, quien recibió en el área chica y ante una marca floja de la defensiva mandó el balón al fondo de la red y puso el 2-0 momentáneo.

Second half: Juve concede within 20 seconds

First half: Juve concede within 63 seconds

Nuevamente la Juventus intentó irse al frente y echó toda la carne al asador, con los ingresos de Aaron Ramsey y Álvaro Morata, pero el Porto presionó y contuvo correctamente al rival lejos de su meta la mayor parte del tiempo, pero en los últimos 8 minutos se rompió el muro y al 82′ llegó el justo premio para la Vecchia Signora, que pudo descontar con un tanto de Federico Chiesa con asistencia de Adrien Rabiot.

Juventus get an away goal! pic.twitter.com/gHwlgqoTQb

Aunque fue un duelo apretado, el Porto estuvo cerca de llevarse dos goles de ventaja a Turín, pero le acortaron la distancia y en los últimos instantes del partido pudieron haberles marcado un penal en contra, ya que Cristiano Ronaldo cayó en el área, pero el árbitro consideró que fue un clavado y no marcó.

Ronaldo did not get what he wanted 😬 pic.twitter.com/OI2yWmwaTz

