Miguel Herrera sueña con dirigir en Europa y revela que rechazó ofertas del fútbol asiático

Miguel Herrera se encuentra sin dirigir desde diciembre, cuando fue destituido del Club América. El nombre del director técnico ha sonado para la Selección de Chile, Cruz Azul y en los últimos días para llegar a Pachuca.

Sin embargo, el director técnico mexicano sigue con el sueño de dirigir en Europa, aunque sabe que para eso aún falta camino por recorrer.

“En la liga mexicana hay muchos, cualquier equipo que tenga un proyecto importante es atractivo, pero me gustaría dirigir en Europa, en los grandes, uno top diez del mundo, quien no quisiera estar ahí, pero para llegar uno tiene que hacer pinitos para poder trascender, lo primero es tratar de emigrar y llegar a estas ligas y tratar de demostrar y si no llega o no se puede, o no llega la oferta, pues seguir tratando de demostrar en donde estés trabajando”, dijo el ‘Piojo’ en entrevista con ESPN.

Miguel Herrera recalcó que no ha dado el salto al extranjero debido a que las ofertas no lo han convencido deportivamente, pues ha tenido ofertas del futbol de Arabia Saudita y China, pero los proyectos no le convencieron.

“Me han ofrecido equipos de China y de Arabia Saudita y son fútbol por los que en este momento dije que no, estoy esperando a ver si puede llegar una oferta de fuera, ya sea Europa o Sudamérica, o de algún equipo que quiera trascender en México, por supuesto”.

“Si en algún momento llega alguna oferta desde fuera la analizaré. No es por el dinero, porque en China y Arabia hay mucho, pero en este momento estoy buscando un proyecto que trate de ayudarme a seguir trascendiendo”, afirmó el entrenador mexicano.

