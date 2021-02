Misterio en San Diego: residentes se estremecieron con un aparente temblor, pero las autoridades dicen que no hubo tal

Un día después de ocurrido persiste la misma pregunta: ¿qué fue ese poderoso estruendo que se sintió la tarde del martes en el área de San Diego?

Muchos residentes de la ciudad de San Diego y alrededores se manifestaron en las redes sociales poco después de las 5 de la tarde por lo que describieron como una explosión y una sacudida.

El tema se tornó misterioso cuando el Servicio Geológico de los Estados Unidos indicó que no se registró ningún sismo e identificó la detonación como un “evento desconocido”.

There was no earthquake recorded in San Diego today, but it may have been a sonic boom which are not too uncommon there. You can still report an "unknown event" on our DYFI page, which may list widely reported sonic booms https://t.co/jkZwVBcvNi -🚂

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 17, 2021