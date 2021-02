Tormenta invernal avanza al noreste; millones siguen sin luz ni gas y buscan protegerse del frío

La tormenta invernal que cubrió de nieve a tres cuartas de Estados Unidos continúa provocando afectaciones a cerca de 200 millones de estadounidenses, la muerte de al menos 15 personas y más de 5,100 vuelos comerciales cancelados.

El impacto del clima invernal severo es aún más fuerte en el sur del país donde las viviendas y edificios comerciales no están construidos para retener calor.

En estados como Texas, más de 4.3 millones de personas siguen sin luz ni gas desde el pasado lunes y buscan refugiarse del frío. Algunos tratan de cubrir las puertas y ventanas de sus casas para impedir el paso del clima gélido. Otros recurren a la leña o encienden sus autos para tratar de generar calor.

En Houston, una mujer y una niña murieron por intoxicación con monóxido de carbono emanado por un automóvil que se mantuvo encendido en el garaje de su casa. La policía reportó de los lamentables fallecimientos en Redes Sociales.

“Los oficiales del Medio Oeste y HFD fueron enviados a 8300 La Roche. Al entrar, encontraron a dos adultos y dos niños afectados por intoxicación por monóxido de carbono. La niña adulta y la niña no sobrevivieron. El varón adulto y el niño varón fueron transportados”, señala la policía local a través de su cuenta de Twitter.

Mid West officers and HFD were dispatched to 8300 La Roche on a welfare check. Upon making entry they found two adults and two children affected by carbon monoxide poisoning. The adult female and female child did not survive. The adult male and male child were transported. pic.twitter.com/Fya63DSzLQ

— Houston Police (@houstonpolice) February 16, 2021