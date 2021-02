Agenda de eventos: diversión para toda la familia

El Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute tendrá de nuevo la serie Diaspora Dining!, que en esta ocasión tiene como invitada a Gabriela Álvarez, una artista culinaria que comenzó a cocinar luego de haber estudiado salud comunitaria en la Brown University. Ahí fue becaria en el Royce Fellow, que fue donde conoció la agricultura comunitaria. La cocina se convirtió en su manera de abordar las disparidades de salud e iniquidades del sistema alimenticio.

En esta ocasión, en Diaspora Dining!, Álvarez, dirige una clase que fue pregrabada y que mostrará a los asistentes cómo preparar canoas veganas, un plato sencillo que lleva como principales ingredientes plátanos, champiñones, ensalada verde y especias. Lunes de 6 a 8 pm, hora del Este. Gratis. Informes cccadi.org.

Jazz at Lincoln Center continúa con su celebración virtual por el Mes de la Herencia Afroamericana. Cada semana, la serie Live from Dizzy’s Club presenta en vivo músicos y cantantes de este grupo racial para honrar sus inconmensurables aportes culturales, artísticos y cívicos al mundo.

Danza virtual

Dos de las organizaciones culturales más importantes de Los Angeles, el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts y el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, así como el Joan W. and Irving B. Harris Theater de Chicago, continúan con Films.Dance, una serie de trabajos cinematográficos de todo el mundo que fue producida y dirigida por Jacob Jonas The Company, de Los Angeles.

En esta serie, los proyectos provienen de todas partes del mundo; fueron realizados por 150 artistas de 52 ciudades de 25 países. Se trata de 15 cortos que fueron filmados durante el curso de la pandemia. La serie conecta perspectivas de diversos artistas de una gran variedad de disciplinas, géneros dancísticos, habilidades y experiencias. Provienen de lugares como Brasil, Nigeria, España, Los Angeles, Canadá y China. Para esta semana, Desmond Richardson, cofundador y director adjunto de Complexions Contemporary Ballet, interpreta un baile nuevo coreografiado por Jacob Jonas, “Edging Normal”, una historia metafórica de un hombre que lucha por deshacerse de su pasado para sentirse completamente libre. Gratis. Lunes 9 pm, hora del Pacífico, a través de la cuenta de Instagram @films.dance. Informes films.dance.