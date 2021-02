Center Point Energy: Apagones rotativos en Texas han terminado; todos en Houston deberían tener electricidad el viernes

TEXAS – La compañía de electricidad CenterPoint Energy, que provee energía a Houston y sus alrededores, confirmó que todos los generadores se encuentran en línea y operando con normalidad luego de una semana de dificultades causadas por la tormenta invernal.

Millones de usuarios perdieron electricidad durante los apagones rotativos que comenzaron desde este domingo por todo el estado. Este jueves el gobernador Greg Abbott informó que se había logrado restaurar electricidad a más de 2 millones de usuarios y que solamente quedaban alrededor de 350,000 usuarios sin servicio eléctrico alrededor del estado.

El vicepresidente ejecutivo de CenterPoint Energy, Kenny Mercado, dijo que los apagones rotativos ya no serían utilizados y que los usuarios en el área de Houston que ya contaban con electricidad el jueves no la perderían otra vez.

Mercado advirtió que la red eléctrica todavía necesitaba estabilizarse y que podrían ocurrir algunos apagones no programados, aunque señaló que los apagones no serían por largos periodos.

Mercado dijo que CenterPoint Energy se encuentra preparado y que cuenta con los recursos para poder restaurar electricidad a los miles de usuarios que siguen sin servicio.

CenterPoint Energy anunció que la mayoría de sus clientes tendrían electricidad para el jueves por la noche y que para el viernes todos sus usuarios deberían estar conectados y con servicio.

#Houston – as we continue repairing equipment damaged by severe weather, we ask that you continue conserving electricity – lower your thermostat & avoid using appliances. Approximately 20,000 outages remain. Find up-to-date information at Outage Tracker: https://t.co/1JviuxqxLL

— CenterPoint Energy (@CNPalerts) February 18, 2021