El senador Ted Cruz se fue de vacaciones a Cancún mientras millones de texanos sufren con la tormenta invernal

TEXAS – El senador de Texas, Ted Cruz, viajó a Cancún, México para una vacación familiar mientras el estado que él representa atraviesa una crisis por los efectos de una devastadora tormenta invernal, según múltiples reportes en redes sociales.

Millones de personas alrededor de Texas han tenido que pasar días sin poder eléctrico durante el frío extremo por los apagones masivos que comenzaron este domingo.

El clima adverso causó la rotura de tubería en edificios, apartamentos y casas. Ciudades grandes como Houston, San Antonio, Dallas y Austin perdieron presión en el suministro del agua obligando a que se emitiera una alerta para hervir el agua. Las carreteras peligrosas fueron sede de numerosos accidentes, algunos mortales, alrededor del estado. Las condiciones retrasaron el transporte de productos, incluyendo alimentos a tiendas.

Mientras tanto el senador Cruz decidió viajar de vacaciones a Cancún el miércoles por la tarde. Fotos que aparecieron en Twitter captaron a Cruz en el aeropuerto aparentemente dirigiéndose a un lugar con sol y playa.

El jueves Cruz ya se encontraba de regreso en los Estados Unidos luego de que las imágenes de él en un avión rumbo a México comenzaron a circular en Twitter al grado de que el tema se convirtió en tendencia.

La Policía de Houston confirmó a los medios que un representante de Cruz llamó para pedir asistencia durante su paso por el Aeropuerto Intercontinental George Bush. La oficina de Cruz no quiso revelar cuando estaba programado para regresar el senador, pero United Airlines informó este jueves que Cruz estaba programado para regresar el sábado.

