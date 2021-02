Habitantes de Texas sufren de desabasto de agua y comida

La falta de energía eléctrica y gas en varias partes del estado de Texas continúa afectando a los habitantes que hacen largas filas en supermercados para conseguir algo de agua y comida.

Los anaqueles de los supermercados se observan vacíos debido a que las grandes cadenas no se dan abasto para resurtir de productos.

Se estima que más de 2.7 millones de hogares siguen sin energía eléctrica lo que provoca que la gente recurra a la leña para llevar calor a sus casas y enfrentar el frío con cobijas.

En Houston se puede observar a gente formada con cubetas en mano para extraer un poco de agua de una toma ubicada en una acera de la calle.

This is not a third world country. This is Houston, Texas. I spotted a line of people filing up buckets of water from a spicket at Haden Park. Why? Millions either have no water or are under a Boil Water Advisory. pic.twitter.com/VHYH5Hbqjj

— Erica Simon (@EricaOnABC13) February 18, 2021