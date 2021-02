Lety Calderón comparte cómo se enteró su hijo Luciano de la muerte de su abuelo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Lety Calderón celebró el cumpleaños número 17 de su hijo Luciano, a quien complació con un regalo hecho por ella misma y una íntima reunión familiar. Y aunque la actriz celebró uno de los días más importantes de su vida, reveló que también se encuentra pasando un momento complicado debido a la reciente muerte de su padre, Mario Calderón, quien representaba la figura masculina más importante para sus hijos.

En entrevista con el programa de espectáculos Sale el Sol, la actriz relató el momento en que su hijo mayor, Luciano, se enteró de la muerte de su abuelo:

“Sin duda alguna, mi papá era la figura masculina más importante para mis hijos. Cuando le dimos la noticia a mi mamá todos los hijos, él (Luciano) estaba junto a mi mamá y lo primero que hizo fue tratar de consolarla y la abrazaba y la acariciaba, le decía ‘Tranquila’, como que no entendía, hasta que todo mundo le empezamos a decir ‘No mamita, tranquila, estamos contigo, mi papá ya no está’, entonces me voltea a ver con cara de ‘¿Cómo?’ Ya después lo entendió“, narró la villana de las telenovelas.

Compartió que será un proceso complicado para ella y sus dos hijos, quienes lo recuerdan todo el tiempo, especialmente en fechas importantes en que se reúne la familia.

“Ayer justo antes de la comida (por su cumpleaños) dijo ‘¡Cómo me gustaría que mi abuelo estuviera aquí, lo extraño mucho, sé que está aquí, aunque no lo veo’ y pues mi mamá y yo con la lagrimita porque claro que lo entiende, lo entiende perfecto y sí lo extraña. Y Carlo también lo va a extrañar muchísimo, todos obvio“, agregó y entre lágrimas aseguró que cuesta trabajo, pero con ayuda de sus hijos podrá superarlo.

Asimismo, detalló que, aunque su salud ha mejorado y no tiene secuelas del COVID-19, aún no está dada de alta debido a que sigue dando positivo en las pruebas recientes a las que se ha sometido.

“No me han dado de alta todavía, tengo que hacerme anticuerpos, sigo con estudios la doctora me dijo que ya no estoy en proceso de contagio, pero sigo saliendo positivo. Estamos en el rango normal y me tengo que hacer estos estudios para ver cómo voy y por qué sigo saliendo positivo“, explicó la actriz de 52 años.

Lety Calderón reveló que hay ocasiones en las que se cansa un poco, pero sigue haciendo ejercicios para fortalecer los pulmones.