Miguel Berchelt y Óscar Valdez superan la báscula y dejan toda listo para la guerra entre mexicanos

Este viernes, El campeón superpluma del CMB, Miguel Berchelt, y su retador, Óscar Valdez, subieron a la báscula y la superaron sin problemas, con lo que dejaron todo listo para una de las peleas más esperadas del año.

Ambos marcaron al límite las 130 libras del peso superpluma en una ceremonia donde estuvieron muy reservados, se retaron sólo con la mirada y respetaron el protocolo.

⚖️ Both 130 lbs.

💪 Both absolutely shredded.

🇲🇽 Both war ready.@AlacranBerchelt vs. @oscarvaldez56 for the strap is OFFICIAL. Let’s gooooo. 😤#BercheltValdez | TOMORROW | ESPN – 10pm ET pic.twitter.com/QxJPQiQ31Q

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 19, 2021