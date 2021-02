Estados Unidos sobrepasa 28 millones de casos y se acerca a 500,00 muertes por COVID-19

Los casos de COVID-19 en Estados Unidos superaron el sábado los 28 millones y las muertes fueron solo unos pocos miles por debajo de 500,000 a medida que el país aumenta la distribución de vacunas, después de las tormentas invernales que obstaculizaron la distribución.

El total de casos positivos de COVID-19 registrados llegó a 28,075,437 según el reporte de la Universidad Johns Hopkins hasta el sábado. Y las muertes suman 497,577 en total.

La incidencia diaria casos en EE. UU. continúa su disminución constante, ahora es de 77,385 nuevos casos por día, el promedio diario más bajo desde el 28 de octubre de 2020.

Después de alcanzar un máximo de 299,786 casos el 2 de enero, los casos con COVID-19 han disminuido.

El aumento del viernes fue de 110,070 casos reportados y 2,706 muertes ese día.

La mortalidad diaria es actualmente de 2,708 muertes por día, el promedio más bajo desde el 6 de enero de 2021. Sin embargo, el dato puede tener irregularidades debidas a muertes no informadas y retrasos por días feriados lo que dificulta la proyección de la trayectoria a más largo plazo, según lo reportado por la Universidad John Hopkins.

Los CDC informaron que se distribuyeron 74.97 millones de dosis de vacuna y se administraron 61.28 millones de dosis en todo el país. En total, 42.80 millones de personas (aproximadamente el 12.6% de la población total de EE.UU.) han recibido al menos 1 dosis de la vacuna y 17.89 millones han recibido ambas dosis.

Las dosis diarias promedio administradas continúan aumentando, ahora hasta un récord de 1.9 millones de dosis por día.

Las hospitalizaciones también continúan disminuyendo en el país.

Preliminary data show that rates of #COVID19 associated hospitalizations continue to decline after peaking in early January. This decline is promising, but we should all do our part to slow the spread:

Wear a mask.

Stay 6 feet apart.

Avoid crowds.

More: https://t.co/iDFoVd3znf. pic.twitter.com/uwdd4BbzdJ

— CDC (@CDCgov) February 19, 2021