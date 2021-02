VIDEO: Maestro abusa de estudiante hispana con limitaciones auditivas durante clase en California

Un colegio comunitario del sur de California ha puesto en licencia administrativa a un profesor que abusó verbalmente de una estudiante con limitaciones auditivas durante una clase vía Zoom.

Otra estudiante de Oxnard College, localizado en Oxnard, a unas 60 millas al noroeste de Los Ángeles, publicó en redes sociales un video del lamentable incidente. El maestro de anatomía y fisiología fue identificado como Michael Abram, con cerca de 20 años de experiencia.

La estudiante con limitaciones para escuchar no fue identificada, pero el maestro se refirió a ella durante el incidente como “Miss Salazar”.

Repulsive professor from California talks down to a student who is hard of hearing pic.twitter.com/wRj8dho7f6

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) February 19, 2021