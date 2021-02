EE.UU. pide “revisión de emergencia” del Boeing 777 tras incendio del motor de un avión en el aire

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó este domingo una “inspección de emergencia” a un numeroso grupo de aviones Boeing 777, tras un incidente el sábado en el que el motor de una aeronave se incendió en pleno vuelo.

La FAA indicó que se debían realizar “inspecciones inmediatas o intensificadas” de todos los aviones del modelo que tengan motores del tipo Pratt & Whitney PW4,000 (solo usados en el 777).

“Revisamos toda la información de seguridad disponible del incidente de ayer. Basándonos en la información inicial, llegamos a la conclusión de que debería proceder a la inspección de las aspas huecas del ventilador que son exclusivas de este modelo de motor”, indicó un comunicado.

Tras el anuncio, United Airlines anunció que dejaría en tierra toda su flota de 777 con motores de la serie 4,000 de Pratt & Whitney “como precaución”.

La medida tiene lugar luego de que un vuelo de United realizara un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver poco después del despegue el sábado por la tarde.

Nadie resultó herido a bordo, pero se encontraron partes del avión, incluido lo que parecía ser la gran cubierta del motor, frente a casas de una localidad cercana.

“Comenzaron a llover restos del avión, que cuando caían parecían pequeños, que estaban flotando en el aire, que no eran muy pesados, pero ahora mirándolos, son piezas de metal gigantes por todas partes”, contó Kieran Cain, un residente de Broomfield a la televisora CNN.

“Vimos pasar el avión, escuchamos la gran explosión, miramos hacia arriba, había humo negro en el cielo”, dijo Cain.

El Boeing 777, con 231 pasajeros y 10 tripulantes a bordo, pertenece a la aerolínea United Airlines y tenía como destino Honolulu, Hawái.

Videos y fotografías publicadas por algunos pasajeros en internet muestran un motor en llamas, del que sale humo y luego pierde una carcasa.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb

— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021