Tras lastimarlo de brutal manera, Óscar Valdez se puso de rodillas y demostró gran respeto por Miguel Berchelt

Mientras Óscar Valdez celebraba con euforia su espectacular nocaut para conquistar la corona de peso superpluma el sábado, Miguel Berchelt seguía dormido sobre la lona, causando gran preocupación para su esquina, otros testigos en la sede de la pelea y millones de televidentes a nivel mundial.

El bombazo de izquierda que fulminó a Berchelt mientras finalizaba el round 10 produjo instantes que se sintieron eternos porque el peleador nacido en Quintana Roo apenas movía el cuerpo.

Pero luego de algunos minutos, Berchelt pudo sentarse sobre el ring y después fue colocado sobre un banquillo. Valdez se acercó, puso sus rodillas en el piso y empezó a hablar con su oponente en un noble gesto.

Nothing but respect between @OscarValdez56 and Miguel Berchelt after the fight 🤝 #BercheltValdez pic.twitter.com/KgJHWOURh7

No se sabe por ahora lo que Valdez le decía al hombre que defendía el campeonato del CMB por séptima vez, pero está claro que el sonorense demostró su respeto por el oponente.

Con la victoria y su segunda coronación -antes fue monarca mundial de peso pluma- ha dado el paso que le hacía falta para que se le reconozca como uno de los mejores boxeadores del momento.

Su cañonazo decisivo del sábado en Las Vegas es material de coleccionistas de grandes nocauts.

This needs to be in the dictionary next to the phrase "knock out" 😱😱😱 #BercheltValdez @ESPNRingside pic.twitter.com/RJ5TVMlrk6

De acuerdo con la promotora Top Rank, el hospital en donde Berchelt fue atendido luego de la pelea informó que la tomografía que le fue realizada resultó “limpia” y el peleador fue dado de alta.

In the end, the respect between these two was at the core of what made this fight so special. 🙏

Per reports from the hospital, Miguel Berchelt's CT scan was clear, and he has been released. pic.twitter.com/XiOEtjhgZJ

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021