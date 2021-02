Óscar Valdez logra dramático y espeluznante nocaut sobre Miguel Berchelt

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un tremendo golpe de izquierda de Óscar Valdez mientras terminaba el round 10 puso fuera de combate al campeón defensor Miguel Berchelt, quien tardó algunos minutos para mostrar movilidad en una escena espeluznante sobre la lona el sábado en Las Vegas.

El golpe de zurda directo al rostro puso fin a una pelea dominada de principio a fin por Valdez, quien es ahora el campeón de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Berchelt, quien realizaba su séptima defensa, fue trasladado de inmediato a un hospital.

Valdez (29-0, 23 KOs) puso a temblar a Berchelt en el cuarto round con un gancho de izquierda a la cabeza. El campeón evitó el nocaut milagrosamente por minuto y medio con Valdez conectándolo una y otra vez con la izquierda. Cuando el asalto finalizaba, Berchelt recibió una cuenta de protección por colgarse de las cuerdas.

Berchelt se repuso ligeramente en el quinto round, cuando el réferi le pedía que le mostrara algo para no tener que detener el combate, incluso pareció ganar el asalto 6, pero en el siguiente otra vez fue castigado por un Valdez rápido y preciso, quien le conecto tremenda derecha a la cabeza.

En el noveno asalto Berchelt visitó la lona tras una gran combinación de Valdez.

El sonorense Valdez empezó la pelea de manera espléndida manteniendo su distancia y conectando con su afinado jab, incluso en el segundo round hizo sangrar al campeón de la nariz.

Era la séptima defensa del campeonato de Berchelt que conquistó hace cuatro años con un triunfo sobre Francisco “Bandido” Vargas. Julio César Chávez impuso el récord con nueve.

Luego que ambos peleadores dieron 130 libras el viernes en el pesaje oficial, este sábado el “Alacrán” de Quintana Roo subió al ring con unas seis libras más que su rival. Pero el mejor boxeo y no el peso se impuso claramente.