VIDEO: Las imágenes del aterrador momento del avión de United Airlines por falla en uno de sus motores

En Redes sociales y medios se difunden más imágenes sobre el avión Boeing 777-200, de la empresa United Airlines, que sufrió una avería en uno de sus motores durante un vuelo que realizaba ayer sábado de Denver con destino a Honolulú Hawái.

En este primer video se observa el paso del avión sobre la comunidad de Broomfield Colorado, en Denver, a solo unos segundos de haber registrado la avería en uno de los motores. El avión deja una columna de humo negra mientras que las personas reportaron una fuerte explosión.

“Vi una explosión en este avión de vuelo bajo sobre @broomfield hace unos 45 minutos. Los escombros cayeron del avión y dejaron una nube de humo negro. El avión continuó. ¿Alguna novedad sobre si este avión aterrizó de forma segura?”, escribió el usuario Tyler Thal en Twitter.

I saw an explosion on this low flying aircraft over @broomfield about 45 minutes ago. Debris fell from the plane and left a black cloud of smoke. The plane continued on. Any new on if this plane landed safely? @BroomfieldPD @NMFirePIO @9NEWS @KyleClark pic.twitter.com/paMCdiuWMN

En este segundo video se ve el momento de la caída de partes del avión sobre un parque; mujeres, hombres y niños que paseaban a sus perros, ven hacia el cielo con asombro mientras caen las piezas de la aeronave.

“Estábamos en el parque para perros cuando escuchamos el fuerte estruendo del avión y las piezas del avión comenzaron a caer”, señaló la usuaria Claire Armstrong a través de su cuenta de Twitter.

@broomfieldnews @BroomfieldPD @9NEWS we were at the dog park when we heard the loud boom from the airplane and pieces of the plane started falling pic.twitter.com/9nRg3UgUmV

En este tercer video los pasajeros que viajaban en el avión de la empresa United Airlines captaron el momento en que se llevó a cabo el aterrizaje con el motor dañado. Una vez que el avión tocó tierra se escucharon gritos y aplausos de júbilo luego de la gran maniobra que realizaron los pilotos del avión.

BREAKING

United flight 328 lands at DIA after losing part of its engine en route to Hawaii. Debris fell into a neighborhood in Broomfield as passengers onboard described a loud bang.

You can hear passengers clapping when the plane touched down.

Video: Troy Lewis #9News pic.twitter.com/lf8aOXLrsb

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021