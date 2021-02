Avión de United regresa al aeropuerto en Denver tras caer piezas del motor durante el despegue

Un vuelo de United Airlines con destino a Honolulu regresó al Aeropuerto Internacional de Denver el sábado después de sufrir una falla en el motor y los escombros del avión cayeron en un suburbio de Denver.

El vuelo 328 de United regresó a salvo al aeropuerto alrededor de la 1:30 p.m. después de sufrir un problema con el motor, dijo un portavoz del aeropuerto a CNN.

El vuelo regresó unos 20 minutos después de que el departamento de policía de Broomfield, Colorado, dijera a través de Twitter que había recibido informes de que un avión que volaba sobre el suburbio de Denver tenía problemas de motor y había “arrojado escombros en varios vecindarios alrededor de la 1:08 p.m.”

“No se informaron heridos en este momento”, según el tuit.

Otros tweets de la policía dijeron que los escombros aterrizaron en Commons Park y los vecindarios de Northmoor y Red Leaf en Broomfield. La ciudad está a unas 25 millas al norte de Denver y a 30 millas al este del Aeropuerto Internacional de Denver.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó en un comunicado que un Boeing 777-200 regresó de manera segura al Aeropuerto Internacional de Denver después de “experimentar una falla en el motor derecho poco después del despegue”.

United flight 328 departed from DEN this afternoon and returned shortly after with a reported engine issue. The aircraft has landed safely and no injuries have been reported. Big thanks to the pilot and crew for safely landing the aircraft.

— Denver Int'l Airport (@DENAirport) February 20, 2021