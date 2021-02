California ha administrado más de 7 millones de dosis de la vacuna del coronavirus y se prepara para incluir a más personas

El estado dorado avanza con la vacunación de sus residentes y hasta el momento ha logrado administrar poco más de 7 millones de dosis de las inmunizaciones de Pfizer y Moderna en todo el territorio de la costa oeste y muy pronto permitirá que más personas en riesgo sean elegibles para una dosis.

De acuerdo con las estadísticas estatales, hasta este lunes se han administrado un total de 7,437,925 dosis y actualmente las personas mayores de 65 años, los trabajadores agrícolas y de supermercados y restaurantes, así como bomberos, policías y educadores pueden vacunarse.

En total entre los grupos elegibles para vacunarse se contabilizan unos 15 millones de personas, según estimaciones de las autoridades del estado.

Mobile sites like this at Ramona Gardens are critical in our safe, swift & equitable vaccination strategy.

Daily, with @FEMA’s partnership, 6k+ additional doses are going to LA’s vulnerable communities.

13% of Californians have 1 dose & nearly 1.9 million are fully vaccinated. pic.twitter.com/KxrxwxuYis

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) February 21, 2021