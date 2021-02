Los siguientes pasos en el Congreso para el paquete de estímulo que incluye cheque de $1,400

El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó con 19 votos el paquete de estímulo de $1.9 billones de dólares.

El plan ahora espera su aval en el Comité de Reglas, antes de ser enviado al pleno, donde se espera su aprobación, a pesar de la oposición republicana.

“Hemos escuchado algunos buenos argumentos, pero también hemos ha habido mucha desinformación y giro partidista… El trabajo del comité de hoy nos acerca mucho más a brindarle al pueblo estadounidense la ayuda que necesita desesperadamente”, dijo el demócrata John Yarmuth (Kentucky).

Sería a final de esta semana cuando la Cámara, presidida por Nancy Pelosi (California), apruebe el proyecto de ley defendido por el presidente Joe Biden, quien ha criticado a quienes se oponen.

“Los críticos dicen que el plan es demasiado grande… Déjame hacerles una pregunta retórica: ¿Qué querrías que recortara? ¿Qué dejarías fuera?”, cuestionó.

Los republicanos rechazan el incremento a $15 dólares del salario mínimo, ya que consideran que viola los lineamientos de Reconciliación.

“Se ha prestado mucha atención al mandato de Washington de $15 en este proyecto de ley y si los demócratas destrozarán el proceso de reconciliación para lograrlo”, acusó el republicano Jason Smith (Missouri).

La oposición también cuestiona destinar $350,000 millones de dólares a los gobiernos estatales y locales, además de rechazar el otorgamiento de seguro médico a personas que no tienen acceso por falta de trabajo.

El Senado integrará su propuesta en la Cámara, pero con otros elementos. El presidente del Comité de Presupuesto, Bernie Sanders (Vermont), defiende el proyecto con incremento salarial.

“Mientras los muy ricos se vuelven más ricos, actualmente las familias de la clase trabajadora están enfrentando la devastación económica”, tuiteó. “Sí. Necesitamos incrementar el pago directo a $2,000 para los trabajadores y sus hijos; aumento al salario mínimo a $15 la hora; ampliar el crédito infantil y ampliar los beneficios de desempleo”.

