“Otra vez positivo”: Galilea Montijo confirma que se contagió de COVID-19 por segunda vez

Por segunda ocasión, Galilea Montijo resultó contagia de COVID-19, así lo anunció en el programa ‘Hoy’.

Fue por medio de un enlace con sus compañeros del matutino, en donde la conductora confirmó que está dando batalla al Coronavirus nuevamente, detallando que decidió realizarse una prueba luego de que dos personas con las que convivió le avisaron que estaban contagiadas.

“En la prueba rápida salí positiva, ahí mismo le hablo a la productora, le digo ‘mi Andy, salí positiva, el de laboratorio me lo entregan en unas horas ¿Qué hago?’, ‘no pues quédate en casa’ (respondió); ya cuando llega el resultado de laboratorio, pues que sí, otra vez positivo“, narró la originaria de Guadalajara, Jalisco.

La primera vez que la estrella de televisión contrajo el virus fue el pasado mes de noviembre, sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, no ha presentado fuertes dolores de cabeza ni falta de oxígeno, pero sí ha experimentado otros malestares similares.

“El mismo dolor de cuerpo, el mismo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo cual agradezco muchísimo porque el dolor de cabeza de la otra vez era terrible, fiebre no me ha dado”, compartió.

La también actriz reveló que no fue la única que dio positivo, ya que su hijo Mateo también está lidiando con la enfermedad: “A Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada porque fuimos los únicos que salimos positivo, Fer mi esposo salió negativo“, agregó.

Al parecer, Galilea Montijo es la única en la producción del matutino que contrajo el virus, pero Andrea Legarreta no se quiso quedar con la duda y le preguntó si tenía la sospecha de cuándo se había contagiado.

“No tengo idea porque yo me empecé a sentir mal hoy por la madrugada, me levanté con vómitos, náuseas. Me levanté muy temprano por las náuseas, pensando en que algo me había caído mal de la cena del domingo; y el dolor de cuerpo que dije: ‘Es por hacer demasiado ejercicio este fin de semana’. No sé, esta enfermedad es tan extraña, en cada cuerpo es diferente, que la verdad no sé si estoy entrando o estoy saliendo“, respondió.

Aunque le gusta estar muy activa, Galilea permanecerá bajo estricto resguardo en su casa siguiendo las instrucciones médicas y antes de finalizar, pidió al público seguirse cuidando.