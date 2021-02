Tiger Woods tiene un tobillo destrozado y graves fracturas en ambas piernas, según último reporte médico

El accidente del golfista multicampeón Tiger Woods ha cimbrado al mundo este martes, afortunadamente se encuentra en condición “estable”, aunque con “heridas graves en ambas piernas”, informó el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, en una rueda de prensa. Según los últimos reportes médicos, las lesiones más graves serían un tobillo destrozado y fracturas en las dos piernas, una de las cuales es expuesta, es decir, que el hueso atravesó la piel.

“Cuando lo rescataron estaba vivo y consciente, en condición estable, con heridas graves en ambas piernas, pero sin síntomas de discapacidad”, aclaró Villanueva.

Latest on Tiger Woods: His injuries included a shattered ankle and two leg fractures, one of which was compound, according to a source familiar with his treatment. "Lucky to be alive," the L.A. County sheriff says. From @latimes team covering the crash: https://t.co/3sZTsNMmML — Daniel Miller (@DanielNMiller) February 23, 2021

De acuerdo al portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Henry Narvaez, Woods sufrió lesiones “de moderadas a críticas” en el accidente con su vehículo, en el que viajaba solo.

“Aproximadamente a las 07:12 horas, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles respondió a una colisión de tráfico de un solo vehículo en Rancho Palos Verdes. El vehículo sufrió daños importantes“, señaló ese departamento en un comunicado. Según esa fuente, “el conductor y el único ocupante fue identificado como el golfista Eldrick ‘Tiger’ Woods”.

⚠️ Tiger Woods 🇺🇸 sufrió lesiones graves en ambas piernas después del vuelco de su vehículo este martes por la mañana cerca de Los Ángeles. 👉 El Golfista estaba consciente cuando los agentes llegaron a la escena en Rancho Palos Verdespic.twitter.com/Pnsbm9qIH8 — El Gráfico (@elgraficoweb) February 24, 2021

Sobre el motivo del accidente, el sheriff dijo que todo apunta a que Woods viajaba “a alta velocidad” por una pendiente empinada y cuesta abajo, aunque la investigación sobre este suceso aún está en curso.

“Iba a una velocidad relativamente mayor a lo normal en una carretera que es cuesta abajo, se inclina y también tiene curvas, esa área tiene una alta frecuencia de accidentes. No es infrecuente”, indicó Villanueva.

Agregó que la parte delantera del coche de Woods, un modelo Genesis GV80 2021, quedó “totalmente destruida”, pero que gracias a su sistema de seguridad el accidente no resultó fatal.

Tiger Woods was driving the new Genesis GV80 during today's crash. The SUV starts at about $49k but with options can cost $65k+. Among its safety features: a driver attention warning system, a collision avoidance system and 10 airbags. (Images via https://t.co/OPPysx07Ke) pic.twitter.com/PgeY6S6TIA — Daniel Miller (@DanielNMiller) February 24, 2021

La máxima autoridad de la seguridad de Los Ángeles hizo estas declaraciones ante la prensa después de que el agente del golfista, Mark Steinberg, revelase en un comunicado que su representado tuvo que ser intervenido en quirófano de “múltiples lesiones” en sus piernas.

“Tiger Woods tuvo un accidente automovilístico esta mañana en California, donde sufrió múltiples lesiones en las piernas. Actualmente se encuentra en cirugía y les agradecemos su privacidad y apoyo”, señaló Steinberg en un comunicado enviado al medio especializado Golf Digest.

Story updated with statement from Woods' agent Mark Steinberg: "Tiger Woods was in a single-car accident this morning in California where he suffered multiple leg injuries. He is currently in surgery and we thank you for your privacy and support."https://t.co/z7kdbXOmLZ — Daniel Rapaport (@Daniel_Rapaport) February 23, 2021

