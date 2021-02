“Yo te mato…”: Captan en video a policía con pistola en mano amenazando de muerte a un conductor en Houston

TEXAS – Una investigación se encuentra en marcha luego de que surgió un video que captó el momento en que un policía de la Oficina del Sheriff del Condado Harris sacó su pistola y amenazó de muerte a un conductor en plena carretera.

El incidente ocurrió este lunes en el periférico 610 Sur en Houston durante la procesión de un funeral, según George Dickerson, que aparece en el video.

HCSO DEPUTY PULLS GUN IN TRAFFIC: The man in the truck says he believes the motorcycle deputy was upset that he slammed on his brakes on the South Loop. He doesn't know how that led to him having a gun in his face and being told, "I'll (expletive) kill you." pic.twitter.com/MYeWldZrDC — Mycah Hatfield (@MycahABC13) February 23, 2021

The driver said it all started when he and his work partner got caught in the middle of a funeral procession.​ https://t.co/NZO2GhAS81 — ABC13 Houston (@abc13houston) February 24, 2021

Dickerson, en una entrevista con ABC 13, contó que a eso de las 1:40 p.m. él y su compañero de trabajo viajaban en un vehículo y quedaron atrapados en medio de la procesión funeral que pasaba por el periférico 610 Sur a la altura de la carretera US-59.

Dickerson dijo que al intentar salir del carril ocupado por la procesión y rebasar el vehículo de enfrente se metió al carril donde transitaban los dos policías en motocicleta que dirigían la procesión.

“El policía enfrente de mí no me dejó pasar y bajo de velocidad mientras que el otro se acercó y me dijo que me detuviera”, dijo Dickerson.

El conductor cuenta que el policía que viajaba enfrente frenó la moto obligando a que Dickerson también frenara.

“Estoy parado en el carril izquierdo de la carretera y el policía estaciona su moto enfrente de mi camioneta y se baja con la pistola en mano y al verlo acercarse a mí yo levanté las manos porque le mire la pistola en su mano. Yo dije no quiero problemas”, contó Dickerson.

El compañero de Dickerson que iba de pasajero captó el incidente en video. En las imágenes se puede ver al policía con la pistola en mano y al conductor con las manos en arriba.

El policía, que hasta el martes por la tarde no había sido identificado, confronta al conductor y le dice: “Aviéntame el vehículo y yo te (lenguaje explícito) mato”.

Dickerson contó que tuvo mucho miedo. “Estaba amenazando con matarme porque paré mi camioneta. Yo no quería atropellarlo y estaba amenazando con matarme”, explicó el conductor.

La Oficina del Sheriff de Condado Harris, que patrulla Houston y sus alrededores, publicó en su cuenta de Twitter que estaba al tanto del video, que había una investigación en marcha y que el policía en el video había sido removido de su cargo mientras se realiza la investigación interna.