California sobrepasa las 50,000 muertes por la pandemia de coronavirus

California ha superado las 50,000 muertes por COVID-19, una enorme cifra de vidas perdidas que se acumularon desde antes, porque el condado de Los Ángeles informó una acumulación de más de 800 muertes debido a la pandemia de coronavirus, durante el aumento repentino de otoño e invierno, que no se habían reportado antes como causadas por el virus.

California COVID-19, By The Numbers:

🔹 Confirmed cases to date: 3,455,361

🔹 Note: Numbers may not represent true day-over-day change as reporting of test results can be delayed

