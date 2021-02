Dua Lipa revela los detalles de su colaboración con Gwen Stefani

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante Dua Lipa todavía no acaba de creerse que su ídolo Gwen Stefani se prestara voluntaria para unir sus voces de cara al nuevo remix del sencillo “Physical”, perteneciente al disco de remezclas que se dispone a publicar la británica para dar continuidad, en este 2021, a su exitoso álbum Future nostalgia, uno de los mejores que se lanzaron el año pasado al menos en el marco del universo pop.

Y es que la estrella del pop ha revelado ahora que la implicación de la ex vocalista del grupo No Doubt en esta nueva versión iba a limitarse, en un principio, a la cesión de un sample relativo a su popular sencillo de 2005 “Hollaback girl”. Sin embargo, como por arte de magia y sin necesidad de que se le insistiera demasiado, Gwen estuvo finalmente de acuerdo en que el remix quedaría mejor si las dos artistas protagonizaban un dueto para relanzarla.

“Honestamente, no me lo podía creer, no me lo podía creer. Todo ocurrió de forma muy curiosa, porque nos pusimos en contacto con ella y su equipo para hacernos con el sample de ‘Hollaback girl’. Entonces pensé que no perdería nada por preguntarle si quería hacer algo con la canción. Y le encantó el remix de Mark Ronson para ‘Physical’, y nos dijo: ‘Me encantaría participar’. A mí me pareció surrealista, pero fue tan emocionante y divertido”, ha revelado la artista de 25 años en una entrevista para Apple Music.

