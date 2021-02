Hispano que enfrentaba desalojo en Los Ángeles atacó con un cuchillo a familiar de su casero

Un hombre hispano del área de Los Ángeles que atacó ferozmente a un familiar de su casero en la ciudad de Norwalk ante una situación de desalojo fue arrestado.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron este jueves que sus agentes asignados a la estación San Clemente lograron el arresto de Javier Ortegón, ciudadano estadounidense de 24 años, el martes 23 de febrero.

De acuerdo con reportes, Ortegón se metió a la casa de la familia de su casero en Norwalk, a unas 14 millas al sureste de Los Ángeles, y atacó con un cuchillo al hijastro de su casero o excasero. Luego que la víctima logró alejarse, el sospechoso intentó atropellarlo múltiples veces usando el auto de la persona a la que atacaba.

Otro pariente de la familia dijo que su primo afortunadamente no fue herido de gravedad y pidió ayuda para localizar al atacante.

Norwalk area!

Rt!!

Help my friend and his family !! Be careful everyone 😭 pic.twitter.com/KQwmarmLEp

— julieee (@blinkerjewels) February 23, 2021