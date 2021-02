Alisson Becker agradece mensajes de apoyo por el fallecimiento de su padre

El portero del Liverpool de Inglaterra y la selección brasileña que ha recibido en las últimas 24 horas tras hacerse público el fallecimiento de su padre, José Becker de 57 años que se ahogó en una presa que pasa por su propiedad en el Estado de Río Grande do Sul.

“Me gustaría agradecer a todos por los mensajes y tributos a mi amado padre. Nuestra familia se siente querida por todos. ¡Qué Dios bendiga la vida de cada uno!”, escribió Alisson en sus redes sociales, en inglés y portugués.

En un principio, José Becker fue reportado como desaparecido alrededor de las 5 pm hora local después de saltar a la presa en la cual le gustaba practicar buceo. Posteriormente la policía y el departamento de bomberos fueron llamados al lugar y el cuerpo del Sr. Becker fue encontrado a última hora de la noche. sin vida.

Además de recibir apoyo por parte del Liverpool, también el Internacional de Porto Alegre, donde tanto Alisson como su hermano Muriel iniciaron su carrera profesional, publicó en redes. “Es con gran tristeza que recibimos la noticia de la muerte de José Agostinho Becker, padre de nuestros ex porteros Alisson y Muriel”.

Por su parte, el Everton, clásico rival de la ciudad del Liverpool también se solidarizó con la pérdida del arquero rival.

“Los pensamientos y oraciones de todos en Everton están con Alisson Becker y su familia luego de la trágica noticia de la muerte de su padre, José Becker”, escribió el cuadro azul.

