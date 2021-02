Pep Guardiola recibiría multa por apoyar a organización defensora de migrantes

El actual entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, es una persona que nunca ha temido mostrar sus convicciones ideológicas, desde la separación de Cataluña de España hasta defender a los migrantes africanos que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa. Esta postura podría costarle una sanción al exitoso técnico.

En el partido correspondiente a la fecha 25 de la Premier League inglesa entre el Manchester City vs. Arsenal, el entrenador catalán salió a la banca con una singular sudadera gris con la leyenda “Open Arms”, literalmente “Brazos Abiertos”, este gesto no pasó inadvertido por los sensores de la UEFA.

La UEFA prohíbe de manera tajante mostrar símbolos o mensajes políticos de cualquier tipo, y Guardiola ya fue multado en otras ocasione cuando llevó un lazo amarillo para mostrar su solidaridad con los políticos independentistas catalanes presos. Entonces tuvo que pagar una multa de más de €22 mil euros, alrededor de $26 mil dólares.

Open Arms es una organización no gubernamental cuyo objetivo es proteger en el mar a aquellas personas que intentan llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o pobreza, a la vez que también se dedican a auxiliarlos en tierra para conseguir que los migrantes puedan permanecer en territorio europeo.

Why Guardiola wears Open Arms hoodie during games “I know a team, the bravest team in the world” #Pep @openarms_fund pic.twitter.com/L1GuHJ55db

— The Pep (@GuardiolaTweets) February 21, 2021