Enorme incendio se sale de control en Compton y destruye varios autobuses

Un enorme incendio se desató la mañana de este viernes en un área industrial de la ciudad de Compton, California, creando una enorme bola de fuego que se extendió rápidamente a un estacionamiento lleno de autobuses continuo al lugar.

Las llamas iniciaron cerca de las 4:45 de la mañana en un complejo industrial que almacenaba pallets de madera ubicado cerca de North Santa Fe Avenue y East Weber Avenue en Compton, pero debido a la naturaleza del material, el fuego se expandió rápidamente alcanzado varios vehículos y amenazando algunas viviendas de la zona.

DEVELOPING: A massive fire has ripped through an industrial complex in Compton, CA, according to @abc 7, engulfing numerous buses and structures. https://t.co/CZaiomnSx6 pic.twitter.com/dEYEowmZsN — ABC News (@ABC) February 26, 2021

Here’s a closer view…in Compton, south of 105 freeway and East of Alameda corridor. Reported to be a commercial fire in a Pallet yard!! Stay with KFI640AM for updates..KFIinthesky pic.twitter.com/IUNJmRdRSo — KFI IN THE SKY (@KFIintheSKY) February 26, 2021

Compton's fire. From a distance, looked like a tornado of smoke. pic.twitter.com/LKvLfFaD8A — Anthony Lopez (@tony710323) February 26, 2021

El fuego además hizo que varios transformadores de energía eléctrica de la zona estallaran, dejando el área sin servicio eléctrico. Hasta el momento los bomberos desconocen qué dio inicio al incendio en primer lugar, sin embargo, no se han confirmado heridos.

WATCH: There have been several transformer explosions as a massive fire burns in an industrial area of Compton. LIVE COVERAGE HERE: https://t.co/CmYfUPCR9d pic.twitter.com/hxN0oneeAN — CBS Los Angeles (@CBSLA) February 26, 2021

Los bomberos trabajaron durante más de tres horas para contener las llamas y evitar que se siguiera expandiendo en la zona. En este momento las llamas han sido controladas.

An assistant fire chief tells me one firefighter suffered a minor injury fighting the huge blaze in #Compton this morning. He also tells KNX the fire is contained. @KNX1070 pic.twitter.com/0g6Qj2mGZv — Jon Baird (@KNXBaird) February 26, 2021

